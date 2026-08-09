„Muss es im sozialen Wohnbau der Mercedes sein?“

Bezahlen müssen die Mieter

So ziehen sich Bauverfahren oft jahrelang hin. „Die durchschnittliche Dauer liegt bei rund zwei Jahren“, spricht Rädler aus Erfahrung: „Immerhin hat man es als Bauherr in Niederösterreich mit 573 Bauämtern zu tun.“ Vor allem in kleineren Landgemeinden mache sich oft die fehlende Routine bei der Abwicklung größerer Bauverfahren bemerkbar. Für noch mehr Verzögerungen sorgen Einsprüche – und die sind im weiten Land regional höchst unterschiedlich verteilt. Rädler: „Im Wiener Umland gehen mehr als die Hälfte aller Bauverfahren den Instanzenweg. Das geht sich dann mit zwei Jahren kaum mehr aus.“ Und am Bau gilt: Zeit ist Geld. Bezahlen müssen die Verzögerungen die späteren Mieter.