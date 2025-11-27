Turbo für Bauwirtschaft: „Runter mit den Kosten!“

Hoffnungsschimmer für 2026

In diesem Bereich sei das Land mit gutem Beispiel vorangegangen, betont Teschl-Hofmeister die Reform der Bauordnung. Vertreter der Bauwirtschaft sehen einen zarten Hoffnungsschimmer am Horizont. Mit 1500 Wohnbaukrediten pro Monat sei man wieder auf Vor-Corona-Niveau, erklärt Spartenobmann Jochen Flicker. Und Wolfgang Viehauser, Vorstand der Hypo NÖ, rechnet im kommenden Jahr mit einem Zuwachs von zwei Prozent beim Hochbau.