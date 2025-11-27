Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mikl-Leitner an Bund

Turbo für Bauwirtschaft: „Runter mit den Kosten!“

Niederösterreich
27.11.2025 11:00
Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner will Flaute am Bau beenden.
Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner will Flaute am Bau beenden.(Bild: Krone KREATIV/NLK/Khittl Wolfgang Spitzbart)

Bim Gipfeltreffen mit Branchenvertretern in St. Pölten legte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein Forderungspaket an den Bund vor. Zentrale Botschaft: Bauen müsse einfacher und günstiger werden!

0 Kommentare

Mit 54.000 Beschäftigten ist die Bauwirtschaft ein wesentlicher Faktor in NÖ. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister berieten gestern mit Vertretern der Branche, wie man das Bauen nach den Krisenjahren wieder auf Touren bringen kann.

Grundbuchgebühr streichen
Mikl-Leitner präsentierte danach ein Bündel an Maßnahmen, deren Umsetzung sie von der Bundesregierung einfordert: Energiekosten müssten gesenkt sowie mehr Spielraum bei technischen Vorschriften gewährt werden. Ein zentraler Punkt: die Grundbuch-Eintragungsgebühr. „Diese sollte für Immobilienkäufe bis 500.000 Euro dauerhaft gestrichen werden“, sagt die Landeshauptfrau. Und dazu: Mehr Flexibilität und Bürokratieabbau.

Lesen Sie auch:
Ausbauten und Sanierungen werden in NÖ einfacher.
Günstigerer Wohnraum
Landtag „entrümpelt“ die überregulierte Bauordnung
19.11.2025

Hoffnungsschimmer für 2026
In diesem Bereich sei das Land mit gutem Beispiel vorangegangen, betont Teschl-Hofmeister die Reform der Bauordnung. Vertreter der Bauwirtschaft sehen einen zarten Hoffnungsschimmer am Horizont. Mit 1500 Wohnbaukrediten pro Monat sei man wieder auf Vor-Corona-Niveau, erklärt Spartenobmann Jochen Flicker. Und Wolfgang Viehauser, Vorstand der Hypo NÖ, rechnet im kommenden Jahr mit einem Zuwachs von zwei Prozent beim Hochbau.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
172.228 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.167 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
141.875 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf