Swift and massive response prevented a major fire

No Water Shortage Despite Drought

Since the farm is no longer in operation, neither people nor animals were in immediate danger. Although the Red Cross arrived to provide medical assistance, they were able to leave shortly thereafter. With the help of a drone, firefighters checked the building for smoldering embers. Fortunately, there were no problems with firefighting water despite the drought. The fire departments were able to draw water from a firewater tank, and the hydrants also provided sufficient water.