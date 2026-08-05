Mutter-Sohn-Radausflug endet im Krankenhaus

Am späten Dienstagabend waren eine Steirerin (46) und ihr 18-jähriger Sohn auf der B 72 in Feistritz (Bezirk Weiz) nach einem gemeinsamen Radausflug unterwegs nach Hause. Die beiden fuhren mit ihren Rädern nebeneinander. Da die Mutter von der Fahrt müde war, hielt ihr Sohn sie laut Polizei an der Hand, um sie „anzuschieben“.