Mutter-Sohn-Radausflug endet im Krankenhaus

Im oststeirischen Feistritz stießen eine 46-Jährige und ihr 18-jähriger Sohn mit ihren Fahrrädern zusammen, stürzten und zogen sich schwere Verletzungen zu.
Am späten Dienstagabend waren eine Steirerin (46) und ihr 18-jähriger Sohn auf der B 72 in Feistritz (Bezirk Weiz) nach einem gemeinsamen Radausflug unterwegs nach Hause. Die beiden fuhren mit ihren Rädern nebeneinander. Da die Mutter von der Fahrt müde war, hielt ihr Sohn sie laut Polizei an der Hand, um sie „anzuschieben“.
In einem Moment der Unachtsamkeit berührten sich die Fahrräder plötzlich, woraufhin Mutter und Sohn stürzten. Dabei zogen sich beide schwere Verletzungen zu und wurden ins LKH Weiz eingeliefert. Beide Radfahrer hatten keinen Helm getragen.
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