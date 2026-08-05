Ehepaar verkauft mehr als 20.000 „Menü-Gläser“

Die nachhaltige Idee, die Mayr mit seiner Frau Ulrike umsetzt: Nahrungsmittel oder Gemüse, die – weil sie nicht mehr verwendet werden, und sonst im Müll landen würden – zu hochwertigen Lebensmitteln zu veredeln. Dazu verarbeitet er die Produkte und bietet sie in seinem „Nah- & Frisch“ Markt als fertige Menüs an. Seine Kunden kommen mittlerweile aus der ganzen Region. Verkauft wurden von den Mayrs schoon um die 21.000 Gläser.