Ehepaar verkauft mehr als 20.000 „Menü-Gläser“

Die „Menü im Glas“ von Markus und Ulrike Mayr verkaufen sich wie warme Semmeln in der Region St. Martin im Bezirk Melk.
„Ich hätte nie geglaubt, wie gut diese kulinarische Idee bei der Bevölkerung ankommt – denn mittlerweile verkaufen wir unsere Spezialität, die es in 20 verschiedenen Sorten gibt, am laufenden Band“, freut sich der leidenschaftliche Hobbykoch und Kaufmann Markus Mayr aus St. Martin im Bezirk Melk.
Die nachhaltige Idee, die Mayr mit seiner Frau Ulrike umsetzt: Nahrungsmittel oder Gemüse, die – weil sie nicht mehr verwendet werden, und sonst im Müll landen würden – zu hochwertigen Lebensmitteln zu veredeln. Dazu verarbeitet er die Produkte und bietet sie in seinem „Nah- & Frisch“ Markt als fertige Menüs an. Seine Kunden kommen mittlerweile aus der ganzen Region. Verkauft wurden von den Mayrs schoon um die 21.000 Gläser.
Berufstätige Eltern kaufen gerne
Besonders beliebt ist das gerettete Essen auch bei berufstätigen Mamas, die so ihre Kinder rasch und nahrhaft mit gutem Abend- oder Mittagessen versorgen. Die absoluten Renner sind momentan Rindsrouladen, Gulasch und verschiedene Risotto Sorten.
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