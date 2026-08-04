Missing Boy Swam Further Than Expected



On Monday evening, a large-scale search operation was launched for a 15-year-old from the Braunau district in the municipality of Tiefgraben. The boy had been swimming at Lake Irrsee that evening with his 17-year-old brother and a 63-year-old woman. The brother and the 63-year-old woman were paddling a folding boat along the shore toward Zell am Moos, while the 15-year-old swam alongside them at a slight distance.