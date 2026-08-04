Search Operation on Lake Irrsee
Missing Boy Swam Further Than Expected
A swimming trip to Lake Irrsee on Monday evening triggered a search operation for a 15-year-old from the Braunau district (Upper Austria). While swimming, he lost sight of a 63-year-old woman and his older brother, who were in a folding boat. Shortly afterward, the teenager was found safe and sound in the water.
On Monday evening, a large-scale search operation was launched for a 15-year-old from the Braunau district in the municipality of Tiefgraben. The boy had been swimming at Lake Irrsee that evening with his 17-year-old brother and a 63-year-old woman. The brother and the 63-year-old woman were paddling a folding boat along the shore toward Zell am Moos, while the 15-year-old swam alongside them at a slight distance.
Suddenly Out of Sight
When the woman suddenly lost sight of the 15-year-old at around 7:06 p.m., they immediately returned to the swimming area and made an emergency call. A search operation was launched immediately afterward, involving the police, water rescue, and the fire department. An ambulance and the emergency medical helicopter were also on standby as a precaution.
Fire Department Finds Missing Teenager
At 7:25 p.m., emergency responders on a fire department boat foundthe15-year-old safe and sound, swimming in the water near the Tiefgraben swimming area. He had swum all the way to Zell am Moos and back to Tiefgraben. The teenager was reunited with his companions, safe and sound.
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