Firefighting efforts continue
Firefighting Helicopter Over Vienna: Wildfire in Lobau
Major operation underway in Vienna’s Lobau! Due to the ongoing drought, a forest fire has escalated into a massive blaze. The firefighting helicopter is already on the scene. Police have already urged residents to pack up their essentials...
The exact extent of the wildfire near the Esslinger Furt is still unclear. However, the smoke is already clearly visible. A firefighting helicopter has also been deployed. The Federal Ministry of the Interior is supporting the firefighting efforts, and fire departments from Vienna and Lower Austria are on the scene.
Video footage shows the Ministry of the Interior’s helicopter drawing water from the nearby Mühlwasser—right in front of swimmers seeking relief from the heat.
Lobau Oil Terminal Not in Danger
A total of about nine fire departments are reportedly on the scene. As fire department spokesperson Lukas Schauer of the Vienna Professional Fire Department explained on Tuesday afternoon, the operation is “extremely challenging due to the high temperatures,” he told the “Krone”: “The wind is a major problem.”
However, the Lobau oil terminal is not in danger, officials said. Employees of the Vienna Forestry Office (MA 49) and the police are also on site, and the operation is being coordinated.
Residents are advised to pack “documents and essentials”
Meanwhile, witnesses have contacted the “Krone,” reporting that the police are already notifying residents to pack their most important belongings. However, no direct order to evacuate has been issued yet.
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