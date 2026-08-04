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Firefighting efforts continue

Firefighting Helicopter Over Vienna: Wildfire in Lobau

Nachrichten
04.08.2026 16:08
The Lobau is on fire in eastern Vienna; residents of surrounding homes may even be evacuated.
The Lobau is on fire in eastern Vienna; residents of surrounding homes may even be evacuated.(Bild: Krone-Collage/Leserreporter Thomas Grunt)
Porträt von Christoph Engelmaier
Porträt von Michaela Braune
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Christoph Engelmaier , Michaela Braune und Stefan Steinkogler

Major operation underway in Vienna’s Lobau! Due to the ongoing drought, a forest fire has escalated into a massive blaze. The firefighting helicopter is already on the scene. Police have already urged residents to pack up their essentials...

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The exact extent of the wildfire near the Esslinger Furt is still unclear. However, the smoke is already clearly visible. A firefighting helicopter has also been deployed. The Federal Ministry of the Interior is supporting the firefighting efforts, and fire departments from Vienna and Lower Austria are on the scene. 

Video footage shows the Ministry of the Interior’s helicopter drawing water from the nearby Mühlwasser—right in front of swimmers seeking relief from the heat.  

Lobau Oil Terminal Not in Danger
A total of about nine fire departments are reportedly on the scene. As fire department spokesperson Lukas Schauer of the Vienna Professional Fire Department explained on Tuesday afternoon, the operation is “extremely challenging due to the high temperatures,” he told the “Krone”: “The wind is a major problem.” 

In eastern Vienna, the Lobau is on fire; residents of nearby homes may even have to be ...
In eastern Vienna, the Lobau is on fire; residents of nearby homes may even have to be evacuated.(Bild: Krone-Collage/Leserreporter Thomas Grunt)

However, the Lobau oil terminal is not in danger, officials said. Employees of the Vienna Forestry Office (MA 49) and the police are also on site, and the operation is being coordinated. 

Residents are advised to pack “documents and essentials”
Meanwhile, witnesses have contacted the “Krone,” reporting that the police are already notifying residents to pack their most important belongings. However, no direct order to evacuate has been issued yet. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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