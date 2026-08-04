Autoteile bestellt und bezahlt, aber nie erhalten

Böse Überraschung für ein Unternehmen im Tiroler Bezirk Imst: Nach der Bestellung von Fahrzeugteilen bei einer vermeintlichen Firma blieb die Lieferung aus – Betrüger dürften hinter der Masche stecken, das überwiesene Geld ist futsch.
Der Oberländer Betrieb hatte bereits Mitte Mai Fahrzeugteile bei einer vermeintlichen Firma bestellt. Ende Mai wurde der gesamte Rechnungsbetrag überwiesen. Doch auf die bestellte Ware wartet das Unternehmen bis heute vergeblich.
Händler nicht mehr erreichbar
Der vermeintliche Händler ist nicht mehr erreichbar. Sämtliche Kontaktversuche blieben erfolglos.
Polizei nahm Ermittlungen auf
Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. Das betroffene Unternehmen erstattete am Montag Anzeige bei der Polizeiinspektion in Imst. Diese nahm Ermittlungen auf.
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