Zwei Jungunternehmer entdecken das Silicon Valley

Einige der innovativsten Unternehmen der Welt haben einst als Start-ups begonnen. Das soll für Adam Brestovanský und Julian Pecho Motivation genug sein, bei ihrem Aufenthalt in der wohl berühmtesten Sommerschule in Kalifornien Augen und Ohren weit offenzuhalten. Die beiden Studenten aus Niederösterreich sind nämlich auf dem besten Weg, selbst erfolgreich ins Unternehmertum einzusteigen.