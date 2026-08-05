Zwei Jungunternehmer entdecken das Silicon Valley

In die Welt der erfolgreichsten Firmengründer der Welt schnuppern jetzt zwei Jungunternehmer aus Niederösterreich. Im Silicon Valley können sie sich an der Berkeley Entrepreneurship Summer School Tipps holen, wie sie ihre vielversprechenden Start-ups ganz groß herausbringen.
Einige der innovativsten Unternehmen der Welt haben einst als Start-ups begonnen. Das soll für Adam Brestovanský und Julian Pecho Motivation genug sein, bei ihrem Aufenthalt in der wohl berühmtesten Sommerschule in Kalifornien Augen und Ohren weit offenzuhalten. Die beiden Studenten aus Niederösterreich sind nämlich auf dem besten Weg, selbst erfolgreich ins Unternehmertum einzusteigen.
Start-ups mit Potenzial
Brestovanský studiert an der IMS Krems und hat die Plattform „TRAINR“ entwickelt. Diese unterstützt Fitness-Coaches und deren Kunden bei der digitalen Trainingsbetreuung und reduziert den administrativen Aufwand. Die erste Version dieser Anwendung ist bereits im Praxistest.
Pecho macht als Student der Hochschule St. Pölten mit seiner Plattform „Esports Broadcasting“ von sich reden. Diese Plattform für den boomenden E-Sport-Bereich soll mit Echtzeit-Daten, personalisierten Ansichten und einer besseren Übersicht über Turniere das Zuschauererlebnis auf ein neues Niveau heben.
Internationale Netzwerke
Die Reise der beiden Start-up-Gründer nach Berkeley ermöglichen das Land Niederösterreich, dessen Technologiegesellschaft tecnet equity sowie das Gründerzentrum accent Inkubator. Dank einer Kooperation mit der University of California erhalten seit 2017 vielversprechende Jungunternehmer mit innovativen Ideen die Gelegenheit, im Sommer wertvolle internationale Netzwerke zuknüpfen.
„Die Projekte der beiden Studenten zeigen eindrucksvoll, welches Innovationspotenzial in Niederösterreichs Hochschulen steckt. Unser Bestreben ist es, junge Talente frühzeitig in die Selbstständigkeit zu begleiten und ihnen internationale Chancen zu eröffnen“, betonen technet equitiy-Geschäftsführerin Doris Agneter und accent-Chef Michael Moll. Und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gibt das Ziel der Kooperation mit dem Silicon Valley vor: „Die Innovationen von morgen sollen in Niederösterreich entstehen!“
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