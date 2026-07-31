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Stanković in the Crosshairs

Post-Match Uproar! GAK Goalie Pelted by LASK Fans

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31.07.2026 21:44
The scene following the throwing incident: Peter Michorl had to stop his goalie, Cican ...
The scene following the throwing incident: Peter Michorl had to stop his goalie, Cican Stanković, from settling the score with the person or people who threw the object …(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

There was a huge commotion over an unsavory incident during the match between defending champions LASK and GAK: Immediately after the final whistle of the season opener for Austria’s Bundesliga, GAK goalkeeper Cican Stanković was pelted with an object by LASK fans!

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The former Salzburg goalkeeper, who had returned to professional soccer after two seasons without competitive matches, had made numerous saves during the away game for his “Red Jackets,” who took the field in blue uniforms—but he hadn’t expected this final “projectile.”

Attack with a ball?
As TV footage showed, Stanković was just about to retrieve his water bottle from beside the goal after the away match at LASK—which ended 0–3 in GAK’s favor—when he was struck in the head. It wasn’t clear exactly what had hit him, but it could have been a ball…

After briefly falling to the ground in shock in front of the LASK home fans’ section, he apparently wanted to confront the thrower(s), and teammates had to restrain the 33-year-old.

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