Historisches Stadtschloss wird weiter aufgehübscht

Schloss Prugg soll noch stärker zum kulturellen und touristischen Anziehungspunkt in der Region Bruck an der Leitha werden. „Bis 2028 läuft die zweite Phase, die sich vorrangig auf die Fundamente des Schlosses sowie den Mittelalterturm konzentriert“, informiert Schlossherr Ernst-Heinrich Harrach. Die erste Sanierungsphase (Dächer) fand von 2009 bis 2013 statt. Das Schloss verfügt über 282 Fenster, von denen bisher 83 Fenster saniert wurden. „Die Sanierung der übrigen Fenster ist in Planung“, so Harrach.