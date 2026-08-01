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Förderung von Land NÖ

Historisches Stadtschloss wird weiter aufgehübscht

Niederösterreich
01.08.2026 15:00
Das wunderschöne Schloss Prugg in Bruck an der Leitha ist seit Jahrhunderten in Besitz der ...
Das wunderschöne Schloss Prugg in Bruck an der Leitha ist seit Jahrhunderten in Besitz der Familie Harrach. Sie teilen sich die Sanierungskosten mit Bund und Land Niederösterreich.(Bild: P. Huber)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Die Sanierung einer historischen Bausubstanz ist ein laufender Prozess. So auch beim Schloss Prugg, wo bis 2030 zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden. Seit Kurzem ist ein Museum in neun renovierten Räumen eröffnet. Hier wird die Geschichte des Schlosses, des Parks und der Region erzählt.

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Schloss Prugg soll noch stärker zum kulturellen und touristischen Anziehungspunkt in der Region Bruck an der Leitha werden. „Bis 2028 läuft die zweite Phase, die sich vorrangig auf die Fundamente des Schlosses sowie den Mittelalterturm konzentriert“, informiert Schlossherr Ernst-Heinrich Harrach. Die erste Sanierungsphase (Dächer) fand von 2009 bis 2013 statt. Das Schloss verfügt über 282 Fenster, von denen bisher 83 Fenster saniert wurden. „Die Sanierung der übrigen Fenster ist in Planung“, so Harrach. 

Neun historische Räume sind zu besichtigen
Rund 5.500 Quadratmeter zählt das Schloss. Bislang wurden im Rahmen der zweiten Etappe wurden 1.433 davon saniert. Mit der Eröffnung des Museums im Juni sind neun historische Räume zu besichtigen. „Bis 2027 sollen weitere mittelalterliche Räume im Erdgeschoss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“, vespricht Harrach.

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Museum ab Herbst barrierefrei zugänglich
Das Museum hat samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Tickets sind ausschließlich online erhältlich. ist dies für jemanden nicht möglich, gibt‘s selbstverständlich Unterstützung vor Ort, wie es heißt. „Ab Herbst wird das Museum zudem barrierefrei zugänglich sein. Der Einbau eines Lifts ist aktuell im Gange“, gibt der Schlosseigentümer Einblick in die Baufortschritte.

Bei der Eröffnung des Museum Schloss Prugg in Bruck an der Leitha im Mai: Landeshauptfrau ...
Bei der Eröffnung des Museum Schloss Prugg in Bruck an der Leitha im Mai: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit (v.l.) Landtagsabgeordneter Otto Auer, Saba und Ernst-Heinrich Harrach sowie Bürgermeister Gerhard Weil.(Bild: NLK Filzwieser)

Förderung vom Land NÖ für Kulturdenkmal
Die Kosten für die umfangreiche Renovierung werden vom Eigentümer, vom Land NÖ sowie vom Bundesdenkmalamt getragen. Das Land schießt 275.000 Euro zu: „Mit der Sanierung von Schloss Prugg wird ein bedeutendes Kulturdenkmal für kommende Generationen bewahrt und zugleich für die Öffentlichkeit erlebbar gemacht“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

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