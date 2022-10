Flucht vor Heer: „Will kein Kriegsverbrecher sein“

Seit Jahren Putin-Gegner

Wie Pavel war auch Oleg von Anfang an gegen den Krieg in der Ukraine. Schon seit er ein Teenager war, ging er gegen das Regime auf die Straße. 2014 war Oleg im Zentrum Moskaus bei einer großen Demonstration gegen die Annexion der Krim dabei. Als Geschichtslehrer versuchte der 33-Jährige mit seinen Schülern über den Krieg zu reden - ohne ihn offiziell so nennen zu dürfen. „Es ist keine direkte Kritik möglich, aber ich habe ihnen etwa Bilder vom Afghanistan-Krieg und vom Zweiten Weltkrieg gezeigt und wir haben Vergleiche zu heute gezogen“, sagt Oleg. Vor zwei Jahren unterrichte er in einer ländlichen Region in Zentralrussland. „Einer meiner Schüler, den ich dort hatte, ist vor kurzem in der Ukraine getötet worden“, erzählt der Lehrer sichtlich emotional im Videotelefonat mit krone.at.