Among them, a 19-year-old:
Police officers saved two people’s lives
Police officers in Upper Austria became lifesavers twice in a row. In each case, the patients had suffered a potentially fatal seizure and were brought back to life at the last second. Among them was a 19-year-old who had collapsed while driving.
Police officers in Upper Austria became lifesavers on two separate occasions. First in Sattledt, where a 19-year-old was found in a stationary car after suffering a medical emergency while behind the wheel. Officers from the Thalheim police station near Wels were able to successfully resuscitate the young driver before the emergency medical services arrived.
His partner had already begun CPR
And colleagues from Laakirchen brought a 52-year-old man back to life after he suffered a cardiac arrest in his apartment. His partner had already begun administering first aid before the police arrived to assist.
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