Legende der Formel 1 zu Gast bei Fafga im Herbst

Von Robotik bis hin zu intelligenten Systemen

Zahlreiche Aussteller werden dazu praxisnahe Lösungen präsentieren, angefangen von intelligenten Buchungs- und Kommunikationssystemen über Robotik bis hin zu KI-gestützten Anwendungen für das Marketing und Gästeservice. Zudem bietet eine eigens für die Fafga konzipierte sogenannte „KI-Journey“ eine interaktive Ausstellung, die zeigt, wie die Technologie den Tourismus verändert und welche Chancen sich dadurch ergeben.