Legende der Formel 1 zu Gast bei Fafga im Herbst

Die Leitmesse für den Tiroler Tourismus geht im Herbst in Innsbruck wieder über die Bühne. Eine ehemalige Motorsport-Ikone konnte als Redner gewonnen werden.
Für die Hoteliers und Gastronomen hierzulande ist sie alljährlich ein Fixtermin im Kalender. Die Fafga – die Tiroler Fachmesse für Gastronomie, Hotel und Design. Heuer findet die Leitmesse der Tourismusbranche vom 20. bis 22. September erneut in den Hallen der Messe Innsbruck statt.
Einen der inhaltlichen Schwerpunkte bilden in diesem Jahr die beiden großen Trendthemen Künstliche Intelligenz (KI) sowie die Digitalisierung.
Von Robotik bis hin zu intelligenten Systemen
Zahlreiche Aussteller werden dazu praxisnahe Lösungen präsentieren, angefangen von intelligenten Buchungs- und Kommunikationssystemen über Robotik bis hin zu KI-gestützten Anwendungen für das Marketing und Gästeservice. Zudem bietet eine eigens für die Fafga konzipierte sogenannte „KI-Journey“ eine interaktive Ausstellung, die zeigt, wie die Technologie den Tourismus verändert und welche Chancen sich dadurch ergeben.
Im Fokus der Messe stehen zudem der persönliche Austausch, die Vernetzung sowie mehrere Vorträge, in denen Zukunftsthemen mit hochkarätigen Persönlichkeiten diskutiert werden.
Ehemaliger Rennfahrer ist heute Hotelier und Winzer
Unter dem Leitspruch „Fafga meets future“ nimmt heuer ein besonderer Gast Platz auf dem Podium. Am Eröffnungstag wird Formel 1-Legende Ralf Schumacher spannende Einblicke geben. Mit sechs Grand-Prix-Siegen sowie 27 Podestplätzen zählt er zu den erfolgreichsten deutschen Fahrern aus seiner Generation.
Der Ex-Rennfahrer – heute selbst Hotelier und Winzer – wird in einem moderierten Gespräch den Bogen von der Rennstrecke in den unternehmerischen Alltag spannen. Die Themen, die die Motorsport-Legende mit im Gepäck haben wird, sind mentale Stärke, Präzision, Teamarbeit, Führungsverantwortung und die Fähigkeit, auch unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen.
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