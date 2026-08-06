Geschäftsführer: Sicher führen, Risiken vermeiden

Neue Verantwortung, hohe Haftungsrisiken und komplexe Entscheidungen: Wer eine GmbH führt oder künftig führen möchte, benötigt aktuelles Praxiswissen. Der Zertifikats-Lehrgang GmbH-Geschäftsführer vermittelt rechtliche Sicherheit, betriebswirtschaftliche Kompetenz und moderne Führungsinstrumente für den Berufsalltag.