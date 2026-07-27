Knabenchor nach 65 Jahren endgültig verstummt

Nach 65 Jahren hat es sich für die Altenburger Sängerknaben ausgesungen. Schon mit Schulschluss 2026 hat der Knabenchor seinen Betrieb eingestellt. Die Gründe dafür sollen die wirtschaftliche Situation und der anhaltende Rückgang des singenden Personals sein. „Die Zahl der Sänger und der Interessenten ging bis zuletzt kontinuierlich zurück und beschränkte sich schließlich auf nur noch wenige Burschen. Neben dem offiziellen Beschluss des Konvents bestätigte damit auch die fehlende personelle Perspektive die Notwendigkeit der Auflösung“, heißt es dazu aus dem Stift Altenburg.