Knabenchor nach 65 Jahren endgültig verstummt

Die Altenburger Sängerknaben mussten ihren Betrieb aufgrund der wirtschaftlichen Situation und dem anhaltenden Personalrückgang einstellen, der Verein „Freunde der Altenburger Sängerknaben“ wurde aufgelöst.
Nach 65 Jahren hat es sich für die Altenburger Sängerknaben ausgesungen. Schon mit Schulschluss 2026 hat der Knabenchor seinen Betrieb eingestellt. Die Gründe dafür sollen die wirtschaftliche Situation und der anhaltende Rückgang des singenden Personals sein. „Die Zahl der Sänger und der Interessenten ging bis zuletzt kontinuierlich zurück und beschränkte sich schließlich auf nur noch wenige Burschen. Neben dem offiziellen Beschluss des Konvents bestätigte damit auch die fehlende personelle Perspektive die Notwendigkeit der Auflösung“, heißt es dazu aus dem Stift Altenburg.
Letzter Stiftsknabenchor in Niederösterreich
Auch Kooperationen mit der Musikschule Horn und dem Bundesschülerheim Horn halfen nicht in gewünschtem Ausmaß. Die Entscheidung zur Auflösung des 1961 gegründeten Chors sei bereits im Frühjahr 2025 vom Konvent und dem damaligen Abt Thomas Renner getroffen worden. Der bisherige Chorleiter Martin Wadsack wird weiterhin als Stiftsorganist und als Leiter des Stiftskirchenchores tätig sein.
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