„Mr. Ferrari“: Kult-Kapperl aus Café gestohlen

Ärger bei „Mr. Ferrari“ Heribert Kasper: Aus einem Lokal in seiner steirischen Heimat Leibnitz wurde eines seiner roten Kult-Kapperl gestohlen. Dabei kann es jeder für einen guten Zweck erwerben.
Im Leibnitzer Café Elefant von Betreiber Rüdiger Reinprecht, direkt am Hauptplatz gelegen, steht seit fast zwei Jahren eine rote Statue – mit einer Kappe, die eigens für „Mr. Ferrari“ Heribert Kasper hergestellt wird. Vor Kurzem wurde sie allerdings gestohlen, obwohl die Statue gut einsehbar direkt vor der Bar steht.
Dieser Tage hat der südsteirische Ferrari-Spezialist eine neue Kappe vorbeigebracht und hält fest: Wer mit dem Kennwort „Sportwagenfahrer mit Herz“ mindestens 100 Euro an Licht ins Dunkel spendet und die Überweisungsbestätigung per Mail an ihn schickt (office@kasperteam.at), erhält eine signierte Kappe per Post. Die von Kasper gegründete Gemeinschaft „Sportwagenfahrer mit Herz“ gibt es seit 26 Jahren und hat schon mehr als eine Million Euro für den guten Zweck gesammelt.
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