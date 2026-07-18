„Mr. Ferrari“: Kult-Kapperl aus Café gestohlen

Dieser Tage hat der südsteirische Ferrari-Spezialist eine neue Kappe vorbeigebracht und hält fest: Wer mit dem Kennwort „Sportwagenfahrer mit Herz“ mindestens 100 Euro an Licht ins Dunkel spendet und die Überweisungsbestätigung per Mail an ihn schickt (office@kasperteam.at), erhält eine signierte Kappe per Post. Die von Kasper gegründete Gemeinschaft „Sportwagenfahrer mit Herz“ gibt es seit 26 Jahren und hat schon mehr als eine Million Euro für den guten Zweck gesammelt.