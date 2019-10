Mane: „In Salzburg viel für mein Leben gelernt“

Was sagst du zur Entwicklung von Salzburg seither?

Red Bull Salzburg ist ein Verein, der seit Jahren großen Respekt erfährt - in ganz Europa. Vielleicht kriegt man das in Österreich nicht so mit. Obwohl die Mannschaft jung ist, hat sie große Qualitäten. Ich denke, Salzburg hat Spieler wie etwa Haaland, die den gleichen Wegmachen werden wie ich, nochbesser werden.