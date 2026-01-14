Vorteilswelt
Zweifel vor Dschungel

Simone Ballack trägt Schmuck mit Asche des Sohnes

Society International
14.01.2026 09:58
Simone Ballack weiß noch nicht, ob sie die Kette mit der Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio ...
Simone Ballack weiß noch nicht, ob sie die Kette mit der Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio mit in den australischen Dschungel nehmen soll.(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)

Simone Ballack trägt laut eigenen Worten die Asche ihres toten Sohnes Emilio in einem Schmuckstück immer bei sich. Nun hadert die 49-Jährige damit, ob sie es auch mit nach Australien ins RTL-Dschungelcamp nehmen soll.

0 Kommentare

„Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Anhänger mit dem Stein meines Sohnes mitnehmen soll. Er enthält die gepresste Asche von Emilio und ist ein einzigartiges Schmuckstück von unschätzbarem emotionalen Wert für mich“, sagte Ballack der Zeitschrift „Bunte“.

Sohn starb bei Quad-Unfall
Ballack ist Kandidatin in der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Das Dschungelcamp 2026 beginnt am 23. Jänner.

Simone Ballack ist bei der diesjährigen Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ ...
Simone Ballack ist bei der diesjährigen Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ dabei.(Bild: RTL / Hintergrund KI-generiert)

Michael und seine frühere Frau Simone Ballack haben noch zwei gemeinsame Söhne – Louis und Jordi. Ihr Sohn Emilio starb im August 2021 im Alter von nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal.

Anhänger als Luxusgegenstand im Dschungel?
Sie würde den Anhänger mit Emilios Asche niemals in fremde Hände geben, sagte Ballack weiter. „Da uns Kandidaten im Verlauf der Staffel jedoch möglicherweise Luxusgegenstände abgenommen werden, tendiere ich aktuell dazu, ihn lieber nicht mitzunehmen.“

Wie finden Ballacks zwei Söhne, dass ihre Mutter an der RTL-Show teilnimmt? „Mein Ältester hat zu mir gesagt: ,Mama, die Frage lautet bei dir doch nicht, ob du Angst vor dem Dschungel hast, sondern, weiß der Dschungel schon, dass du kommst?‘“, antwortete Ballack. „Ich musste herzlich über diese Aussage lachen und bin froh, dass meine Jungs bedingungslos hinter mir stehen.“

