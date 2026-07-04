Ahead of Hamilton
Lightning fast! Antonelli wins Silverstone Sprint
Championship leader Kimi Antonelli won his first Formula 1 Sprint at Silverstone. The 19-year-old Mercedes driver from Italy prevailed in an entertaining race against British local hero and pole-setter Lewis Hamilton (Ferrari). Last year’s winner, Lando Norris (McLaren), finished third ahead of Spielberg winner George Russell. With this victory, Antonelli extended his championship lead over Mercedes teammate Russell by three points to 43 points.
On Saturday, qualifying (5:00 p.m.) for Sunday’s British Grand Prix (4:00 p.m. CEST; both live on ORF 1 and Sky) was on the schedule. Red Bull driver Max Verstappen had to settle for sixth place behind Charles Leclerc (Ferrari) in the fourth sprint of the year. After crossing the finish line, Mercedes boss Toto Wolff approached Antonelli and asked with a wink, “Does the fastest lap at the end make you happy?” The 19-year-old
-year-old replied with a smile: “Yes, that makes me even happier.”
Many Overtaking Maneuvers
In the early stages, Hamilton—Silverstone’s record winner with nine Grand Prix victories—had defended his lead ahead of Antonelli. Behind them, a five-way battle unfolded, featuring several overtaking maneuvers between Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, and Oscar Piastri (McLaren).
The result:
The leading duo extended their lead over the chasing pack to several seconds. On the 8th of 17 laps, the Mercedes rising star passed Hamilton’s Ferrari and cruised to victory.
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