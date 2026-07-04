Lightning fast! Antonelli wins Silverstone Sprint

On Saturday, qualifying (5:00 p.m.) for Sunday’s British Grand Prix (4:00 p.m. CEST; both live on ORF 1 and Sky) was on the schedule. Red Bull driver Max Verstappen had to settle for sixth place behind Charles Leclerc (Ferrari) in the fourth sprint of the year. After crossing the finish line, Mercedes boss Toto Wolff approached Antonelli and asked with a wink, “Does the fastest lap at the end make you happy?” The 19-year-old

-year-old replied with a smile: “Yes, that makes me even happier.”