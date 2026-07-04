Bernhard Kohl: „Dankbar für die zweite Chance“

Hatten Sie schon Vorerfahrungen auf der unternehmerischen Seite oder begann mit Ihrem Radgeschäft alles bei null?

Es war ein Eintauchen in eine komplett neue Welt. Ich habe neun Jahre lang die Pflichtschule besucht und mir dann einen Beruf gesucht, wo ich so viel Zeit wie möglich zum Radfahren hatte – wurde daher Rauchfangkehrer. Da begann mit um 6 Uhr und um 14 Uhr saß ich jeden Tag am Rad. Als ich dann Radprofi wurde, war mir klar, dass mein Leben nie wieder so sein würde wie davor. Als ich dann nach dem Dopingskandal meine Karriere beendete, wusste ich nicht, wie ich mein Geld verdienen sollte. Ich habe mein komplettes Umfeld gewechselt und mein Medienberater meinte, ich sollte es mit einem Radgeschäft probieren. Aber nicht irgendeines, sondern ein großes – weil mein Name dahintersteht. Mein Cousin studierte damals Wirtschaft, wir setzten uns zum Abendessen zusammen und am nächsten Tag hatten wir einen Businessplan. Dann sind wir zu den Banken gegangen und haben das Geschäft gegründet.