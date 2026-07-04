Die kleine Botin feiert mit den Kindern

Aber die Sommer mit unseren Kindern sind gezählt. Je älter meine Kinder werden, umso mehr kommt das Bewusstsein, dass es nur mehr ein paar wenige Sommer sein werden, die so ablaufen. Dann werden sie eigenständig ihre Freizeit planen und gestalten und mit Freunden ans Meer fahren oder tagelang nicht nachhause kommen. Und genau darin liegt der größte Reichtum des Lebens, nicht im teuersten Luxusurlaub, sondern in den gemeinsamen Erinnerungen. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen magischen Sommer mit vielen wertvollen Momenten!