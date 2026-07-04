Die kleine Botin feiert mit den Kindern

Wie wir uns bewusst auf einen gemeinsamen Sommer freuen und wissen, es wird nicht mehr so viele davon geben. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Heute halten viele Kinder in Niederösterreich ihr Zeugnis in den Händen. Endlich Schulschluss. Für die einen ist es ein Grund zum Freuen und Feiern, für andere Erleichterung, das Schuljahr geschafft zu haben und manche nehmen eine Hürde, die in eine Ziffer gegossen wurde, mit in die nächsten Wochen. Für uns Eltern bedeutet das, viele Emotionen zu begleiten und einfach DA ZU SEIN, wenn das System unsere Kinder bewertet.
Es beginnt etwas, das sehr wohltuend sein kann, wenn wir uns darauf einlassen: kostbare gemeinsame Zeit. Natürlich wird nicht jeder Ferientag einfach, es wird Streit, Langeweile und Sonnencreme auf frisch gewaschener Wäsche geben, überfülltes Freibad oder die notwendige spontane Planänderungen, die nicht jeder cool findet. Und da ist die ewig währende Frage: wie bekommen wir Arbeitstermine, Betreuung und Familienzeit unter einen Hut?
Aber die Sommer mit unseren Kindern sind gezählt. Je älter meine Kinder werden, umso mehr kommt das Bewusstsein, dass es nur mehr ein paar wenige Sommer sein werden, die so ablaufen. Dann werden sie eigenständig ihre Freizeit planen und gestalten und mit Freunden ans Meer fahren oder tagelang nicht nachhause kommen. Und genau darin liegt der größte Reichtum des Lebens, nicht im teuersten Luxusurlaub, sondern in den gemeinsamen Erinnerungen. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen magischen Sommer mit vielen wertvollen Momenten!
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