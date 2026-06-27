Motorcycle World Championship
LIVE: The Sprint Race in the Netherlands!
It wasn’t pole-setter Jorge Martín, but rather a dark horse who emerged victorious in the end: Trackhouse Aprilia’s Raúl Fernández claimed victory in the MotoGP Sprint at the TT Circuit Assen after a thrilling race!
In the 13-lap sprint race at Assen, the Spaniard was 0.362 seconds faster than his teammate Ai Ogura from Japan and celebrated his second sprint victory of the season. Italian Fabio Di Giannantonio on a Ducati finished third on Saturday.
The result:
Martin secured pole position for Sunday’s main race (2 p.m.). The Spaniard aims to take over the championship lead from his teammate Marco Bezzecchi, who will start the race from third on the grid.
Bastianini was the top KTM rider
The Italian holds a nine-point lead on the factory Aprilia. In the sprint, Bezzecchi finished fourth, while Martin was fifth. Enea Bastianini was the top KTM rider, finishing eighth ahead of Pedro Acosta.
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