Former Minister Hofer has lost his driver’s license

Norbert Hofer nearly became Federal President, served as the FPÖ’s Minister of Transportation, and still represents the Freedom Party in the Burgenland state parliament—but as of Friday afternoon, he has lost his driver’s license. A preliminary breathalyzer test showed 2.48 per mille. The FPÖ member refused to take the breathalyzer test, which is admissible in court. According to his own account, he was not behind the wheel.