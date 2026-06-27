According to the test, 2.5 per mille
Former Minister Hofer has lost his driver’s license
Norbert Hofer nearly became Federal President, served as the FPÖ’s Minister of Transportation, and still represents the Freedom Party in the Burgenland state parliament—but as of Friday afternoon, he has lost his driver’s license. A preliminary breathalyzer test showed 2.48 per mille. The FPÖ member refused to take the breathalyzer test, which is admissible in court. According to his own account, he was not behind the wheel.
It happened Friday at noon: At 11:38 a.m., an Audi driver coming from Styria was heading toward Pinkafeld in Burgenland. The driver is said to have grazed a traffic island, nearly ended up in a roadside ditch, and also driven into the oncoming lane.
An oncoming driver therefore made an emergency call, which led to a manhunt. Shortly before noon, this led the police to the home address of former FPÖ Transportation Minister Norbert Hofer.
Officers found Hofer next to the vehicle in question and conducted a preliminary breathalyzer test, which showed a blood alcohol level of 2.48 per mille. However, the FPÖ member refused to take the breathalyzer test, which would have been admissible in court.
Driver’s license revoked anyway
According to his own statements, Hofer claims he was not behind the wheel of the Audi—yet the former FPÖ presidential candidate has lost his driver’s license nonetheless. The politician is presumed innocent.
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