Pfanne fing Feuer: Bewohner musste ins Krankenhaus

Brenzliger Einsatz für die Florianijünger aus Kufstein am Freitagabend! In einem Keller war ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Parteien der Wohnanlage wurden evakuiert. Ein Mann (41) musste ins Spital gebracht werden.
Zum Vorfall kam es gegen 21.45 in Kufstein! Dort brach in einer Küche Feuer aus. Auslöser dürfte eine Pfanne mit heißem Fett gewesen sein. Diese fing Feuer und breitete sich über die gesamte Küche aus.
Ein 41-jähriger Ungar musste aufgrund einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die restlichen Parteien des Hauses konnten rechtzeitig evakuiert werden. Durch den Einsatz musste die Tiroler Straße im Bereich der Wendlinger Brücke kurzzeitig gesperrt werden.
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