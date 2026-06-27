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Bei Kolonnenverkehr

Unfall mit drei Fahrzeugen forderte fünf Verletzte

Tirol
27.06.2026 06:00
An den beteiligten Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden.
An den beteiligten Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Drei Fahrzeuge und neun Personen waren Freitagnachmittag in Kufstein in einen Unfall verwickelt. Am Ende mussten fünf Verletzte ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Unachtsamkeit dürfte Grund für den Unfall gewesen sein.  

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Ein deutscher Autofahrer (45) war Freitag gegen 14. 15 Uhr mit seiner Frau (40) und seinen beiden Kindern (3 und 5) auf der Tiroler Straße in Kufstein Richtung Ortsteil Zell unterwegs. Verkehrsbedingt musste er seinen Wagen anhalten. Auch der folgende Pkw mit vier Insassen aus Deutschland konnte rechtzeitig stoppen.

Auf Kolonne aufgefahren
Eine nachkommende 35-Jährige dürfte die stehenden Autos jedoch zu spät bemerkt haben. Die Österreicherin fuhr mit ihrem Pkw auf die bereits entstandene Kolonne auf. Dadurch wurde ein Auto gegen das nächste geschoben. An den Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden. Fünf Personen mussten mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden. 

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