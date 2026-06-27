Unfall mit drei Fahrzeugen forderte fünf Verletzte

Auf Kolonne aufgefahren

Eine nachkommende 35-Jährige dürfte die stehenden Autos jedoch zu spät bemerkt haben. Die Österreicherin fuhr mit ihrem Pkw auf die bereits entstandene Kolonne auf. Dadurch wurde ein Auto gegen das nächste geschoben. An den Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden. Fünf Personen mussten mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden.