Die kleine Botin sagt Adieu zu den Schulfreunden

Als Kind habe ich die Sommerferien geliebt. Neun Wochen Freiheit. Ausschlafen, Eis essen, baden gehen. Erst als Mutter ist mir bewusst geworden, wie lange neun Wochen eigentlich sind. Vor allem für Kinder. Bei uns zu Hause hat sich deshalb ein kleines Ritual ergeben. In den letzten Schultagen werden Geschenke gebastelt: Perlenarmbänder, kleine Charms für Taschen oder Schlüsselanhänger mit einer persönlichen Botschaft. Eine kleine Geste mit großer Wirkung, die sagt: „Ich denke an dich.“