Die kleine Botin sagt Adieu zu den Schulfreunden

Wie wir uns ganz bewusst von den Schulfreunden vor den Sommerferien verabschieden. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Die Sommerfeste und Abschiedsfeiern sind voll im Gange und die Kinder feiern zurecht das geschaffte und überaus fordernde Schuljahr. Zeugnisse werden verteilt, Klassenräume ausgeräumt und plötzlich steigt ein Gefühl auf: eine bittersüße Mischung aus Vorfreude und Abschied. Mit ihren Klassenkameradinnen und Freunden verbringen unsere Kids unzählige Stunden und viele von ihnen verbindet eine enge Freundschaft. Wenn sie sich jetzt alle langsam in Richtung der Sommerferien aufmachen, dann heißt es allerdings auch Abschied nehmen.
Als Kind habe ich die Sommerferien geliebt. Neun Wochen Freiheit. Ausschlafen, Eis essen, baden gehen. Erst als Mutter ist mir bewusst geworden, wie lange neun Wochen eigentlich sind. Vor allem für Kinder. Bei uns zu Hause hat sich deshalb ein kleines Ritual ergeben. In den letzten Schultagen werden Geschenke gebastelt: Perlenarmbänder, kleine Charms für Taschen oder Schlüsselanhänger mit einer persönlichen Botschaft. Eine kleine Geste mit großer Wirkung, die sagt: „Ich denke an dich.“
Ich finde, wir Erwachsenen unterschätzen manchmal, wie bewegend Abschiede für Kinder sein können. Gerade weil sie oft passieren. Am letzten Schultag, ein schnelles „Schönen Sommer!“ und dann trennen sich die Wege. Ein kleines Geschenk macht die Trennung nicht einfacher, aber es gibt den Gefühlen Raum und zeigt unsere Wertschätzung.
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