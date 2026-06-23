Nail-biter in Group K
Daniel Munoz Saves Colombia with Late Goal Against DR Congo
Von krone Sport
The Colombians were on the edge of their seats for a long time on Wednesday morning (CEST) in Group K, but in the end they were able to celebrate a 1-0 victory over the DR Congo. Daniel Munoz scored the only goal of the night in the 76th minute, propelling the South Americans into the Round of 16 at the World Cup.
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