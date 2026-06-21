Startversuch ging schief: Paragleiterin verletzt

Ehemann leistete sofort Erste Hilfe

Beim erneuten Start kam die Frau aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz, prallte auf den Untergrund und kam rund sieben Meter unterhalb der Absturzstelle zum Liegen. Ihr 55-jähriger Ehemann reagierte geistesgegenwärtig, leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab.