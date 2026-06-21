Startversuch ging schief: Paragleiterin verletzt

Drama bei einer Hike-&-Fly-Tour in Tirol: Eine 51-jährige deutsche Paragleiterin kam Sonntagmittag beim Startversuch ins Stolpern und stürzte über eine Geländekante rund sieben Meter ab. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus geflogen werden.
Am Sonntag gegen 12.40 Uhr unternahm ein in Salzburg-Land lebendes deutsches Ehepaar eine Hike-&-Fly-Tour vom Startplatz Unterberghorn in Kössen in Richtung Zahmer Kaiser. „Nach einer Zwischenlandung oberhalb der Rietzaualm auf rund 1180 Metern Seehöhe setzten die beiden erfahrenen Gleitschirmpiloten ihre Tour gegen 13.35 Uhr fort“, erklärt die Polizei.
Ehemann leistete sofort Erste Hilfe
Beim erneuten Start kam die Frau aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz, prallte auf den Untergrund und kam rund sieben Meter unterhalb der Absturzstelle zum Liegen. Ihr 55-jähriger Ehemann reagierte geistesgegenwärtig, leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab.
Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Verletzte mit dem Rettungshubschrauber „Heli 3“ ins Krankenhaus Kufstein geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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