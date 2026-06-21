Kaiserliche Zeiten in der Südoststeiermark

Das Biedermeierfest in Bad Gleichenberg lockte trotz Hitze viele Besucher an. Neben nostalgischer Kleidung und klassischer Musik stand regionaler Genuss am Programm. Auch „Krone“-Gewinner Thomas Nagler und Angelika Rindler unternahmen am Sonntag eine stilvolle Reise in die Geschichte.
Elegante Gewänder und nostalgisches Ambiente: Selbst die brütende Hitze konnte den unzähligen Besuchern des Biedermeierfests in Bad Gleichenberg nicht die Stimmung verderben.
Der große Umzug, Tanz- und Musikaufführungen auf den Bühnen im Curpark und am Hauptplatz sowie Pferdekutschenfahrten durch den Kurort machten das Fest zu einem besonderen Erlebnis für alle Generationen. Diverse Aussteller präsentierten traditionelles Kunst- und Schauhandwerk, regionale Produkte und kulinarische Köstlichkeiten.
Ein besonderes Highlight war das diesjährige Biedermeierfest für Angelika Rindler und Thomas Nagler. Für die Gewinner des „Krone“-Gewinnspiels stand eine Kutschenfahrt in historischer Kostümierung am Programm. Beim großen Umzug durch den Kurort waren die beiden dadurch mittendrin statt nur dabei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.