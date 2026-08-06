Nach Todesdrama! Justiz ermittelt gegen Ex-Skistar

Knalleffekt nach dem Todes-Drama: Die Staatsanwaltschaft Trient hat Ermittlungen gegen den früheren Südtiroler Skistar Peter Runggaldier wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung im Straßenverkehr aufgenommen!
Freilich: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handle es sich dabei um einen üblichen verfahrensrechtlichen Schritt, nachdem am 23. Juni bei einem Unfall auf der Straße zum Sellajoch im Gemeindegebiet von Canazei eine deutsche Radfahrerin ums Leben gekommen war.
Der 57-jährige Runggaldier war italienischen Medien zufolge auf der Passstraße zum Pordoijoch bei Canazei im Trentino mit dem Motorrad unterwegs gewesen und mit der Deutschen zusammengestoßen, die sich während ihrer Hochzeitsreise im Trentino aufhielt. Die 30-jährige Frau, die als Bergführerin, Bloggerin und Outdoor-Influencerin bekannt war, wurde auf die Fahrbahn geschleudert und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Bozen geflogen. Auch Runggaldier zog sich bei dem Unfall mehrere Knochenbrüche zu.
Runggaldier nach dem Unfall kooperativ
Die aus Penzberg stammende Radfahrerin war mit ihrem Ehemann auf einer Radtour durch die Dolomiten unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Das Paar hatte Südtirol als Ort für seine Hochzeit gewählt und wollte die Flitterwochen mit sportlichen Aktivitäten in den Bergen verbringen. Runggaldier hatte sich nach dem Unfall kooperativ gezeigt, den Ermittlern bei der Rekonstruktion des Geschehens geholfen und sich wiederholt nach dem Gesundheitszustand der Verunglückten erkundigt. Ein Alkotest verlief negativ, zudem gibt es nach ersten Zeugenaussagen keine Hinweise darauf, dass er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.
Runggaldier feierte in den 1990er-Jahren zahlreiche Erfolge im Ski-Weltcup, vor allem in den Disziplinen Abfahrt und Super-G. In Letzterem gewann der heute 57-Jährige in der 1995er-Saison den Weltcup. Bei der Weltmeisterschaft 1991 errang der Rennläufer die Silber-Medaille in der Abfahrt.
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