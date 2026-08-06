Nach Todesdrama! Justiz ermittelt gegen Ex-Skistar

Runggaldier nach dem Unfall kooperativ

Die aus Penzberg stammende Radfahrerin war mit ihrem Ehemann auf einer Radtour durch die Dolomiten unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Das Paar hatte Südtirol als Ort für seine Hochzeit gewählt und wollte die Flitterwochen mit sportlichen Aktivitäten in den Bergen verbringen. Runggaldier hatte sich nach dem Unfall kooperativ gezeigt, den Ermittlern bei der Rekonstruktion des Geschehens geholfen und sich wiederholt nach dem Gesundheitszustand der Verunglückten erkundigt. Ein Alkotest verlief negativ, zudem gibt es nach ersten Zeugenaussagen keine Hinweise darauf, dass er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.