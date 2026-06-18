Landesbudget: Wer rechnet jetzt richtig?

Grünen-Chefin Helga Krismer hat eine andere (politische) Rechnung angestellt. „Die schwarz-blaue Landesregierung pumpt mehr als eine halbe Milliarde Euro mehr in den Gesundheits- und Sozialbereich. Das wäre positiv, wenn das Geld auch bei den Patienten ankommen würde. Genau da haben wir große Bedenken, denn weder der Bund noch die Länder sind willig, echte Verbesserungen im Gesundheitssystem zu machen. Die ÖVP scheint da in einem Segment auf dem gleichen Weg. „Wir als Land setzten mit dem Gesundheitsplan 2040+ sehr wohl bereits Reformen um.“ Nun ist, das sei korrekt, auch der Bund gefordert.