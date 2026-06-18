„Größte Initiative in der Geschichte des Landes“

Die Eröffnung der 600. Gruppe gilt im weiten Land als Meilenstein für die heimische Betreuungsoffensive. Bis Ende 2027 sollen insgesamt 865 neue Gruppen in Kindergärten und Tagesbetreuungseinrichtungen entstehen.
Über einen ganz „besonderen Meilenstein“ darf sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister freuen: Denn im Zuge der „NÖ Betreuungsoffensive“ konnten bereits mehr als 600 Gruppen vom Schul- und Kindergartenfonds genehmigt werden. „Wir schaffen die notwendigen Betreuungsplätze, wir unterstützen die Gemeinden und natürlich entlasten wir damit vor allem die Familien“, so Teschl-Hofmeister. Das Ziel der im Herbst 2022 gestarteten „größten familienpolitischen in der Geschichte des Landes“ ist die Verringerung der Schließwochen in den Sommermonaten, die Verkleinerung der Gruppengrößen, kostenlose Tagesbetreuungsangebote für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr und die Öffnung der Landeskindergärten für Zweijährige.
750 Millionen Euro investiert
„Wir wollen die Familien spürbar entlasten, wir wollen Vereinbarkeit von Familie und Beruf leichter möglich machen und wir wollen vor allem den Kindern die bestmöglichen Chancen bereiten“, betont die Landesrätin. 750 Millionen Euro werden dafür investiert. Von österreichweit 360 neu geschaffenen Kindergartengruppen seien alleine 251 Gruppen in Niederösterreich eröffnet worden. Mit insgesamt 3592 Kindergartengruppen und 59.019 betreuten Kindern ein klarer Höchststand.
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