„Größte Initiative in der Geschichte des Landes“

Über einen ganz „besonderen Meilenstein“ darf sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister freuen: Denn im Zuge der „NÖ Betreuungsoffensive“ konnten bereits mehr als 600 Gruppen vom Schul- und Kindergartenfonds genehmigt werden. „Wir schaffen die notwendigen Betreuungsplätze, wir unterstützen die Gemeinden und natürlich entlasten wir damit vor allem die Familien“, so Teschl-Hofmeister. Das Ziel der im Herbst 2022 gestarteten „größten familienpolitischen in der Geschichte des Landes“ ist die Verringerung der Schließwochen in den Sommermonaten, die Verkleinerung der Gruppengrößen, kostenlose Tagesbetreuungsangebote für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr und die Öffnung der Landeskindergärten für Zweijährige.