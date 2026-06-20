Die kleine Botin verlängert den Urlaub

Wie ich die anstrengendsten Wochen des Jahres überlebe. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Die Kinder zählen schon die letzten Schultage. Endlich stehen wir kurz vor den langen Sommerferien. Die Schultaschen wurden zumindest bei uns schon gegen kleine Rucksäcke getauscht, die letzten Prüfungen gab es diese Woche und alle Zeugnisnoten stehen fest. Eigentlich sollte die Vorfreude doch unglaublich sein, oder?
In Wahrheit sieht es gerade in vielen Familien leider anders aus. Die Nerven liegen blank. Ein letzter Termin, ein Auftritt, eine Abschlussfeier, Abschiede und für uns Eltern der Job, der ganz normal weitergeht. Und wir mittendrin, die geänderten Stundenpläne mal wieder im „Spagat“ begleitend... Vor dem Urlaub stellen sich auch noch andere Fragen: sind alle Reisepässe noch gültig? Passen die Badesachen noch? Wo ist der Schnorchel? Und was fehlt in der Hausapotheke, was im letzten Jahr so dringend notwendig war?
Viele von uns sprinten und hechten förmlich in Richtung Ferien! Das Problem dabei ist, wer völlig erschöpft losfährt, braucht dann die ersten Tage, um überhaupt erst anzukommen. Die Gedanken kreisen um Aufgaben, letzte Mails oder darum, ob wirklich nichts fehlt. Mein Gott, wie oft habe ich das erlebt? Ich hatte das so satt, weil ich auch oft dann im Urlaub kränklich war! Deshalb versuche ich jetzt ganz bewusst schon davor Abstand vom Stress zu gewinnen und „hole“ jeden Tag mindestens eine Stunde NUR FÜR MICH raus. Klingt nach nicht viel, hilft aber sehr!
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