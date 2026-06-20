Die kleine Botin verlängert den Urlaub

Viele von uns sprinten und hechten förmlich in Richtung Ferien! Das Problem dabei ist, wer völlig erschöpft losfährt, braucht dann die ersten Tage, um überhaupt erst anzukommen. Die Gedanken kreisen um Aufgaben, letzte Mails oder darum, ob wirklich nichts fehlt. Mein Gott, wie oft habe ich das erlebt? Ich hatte das so satt, weil ich auch oft dann im Urlaub kränklich war! Deshalb versuche ich jetzt ganz bewusst schon davor Abstand vom Stress zu gewinnen und „hole“ jeden Tag mindestens eine Stunde NUR FÜR MICH raus. Klingt nach nicht viel, hilft aber sehr!