KitzSki verzeichnete Plus bei Gästen und Umsatz

Das abgelaufene Geschäftsjahr war für die Bergbahn in Kitzbühel ein äußerst erfolgreiches, trotz der anspruchsvollen Rahmenbedingungen. Unternehmen erreichte neue Umsatz-Rekordmarke.
Zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen der Bergbahn AG Kitzbühel bei der 99. ordentlichen Hauptversammlung im K3 Kitzkongress mit dem Geschäftsjahr 2024/25. „Trotz wirtschaftlich anspruchsvoller Rahmenbedingungen, steigender Kosten in vielen Bereichen und anhaltender Unsicherheiten konnte KitzSki seine Position als einer der führenden touristischen Leitbetriebe in der Region weiter festigen,“ erklärt BM und Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Winkler.
Die Entwicklung zeigt, dass wir auch in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld wachsen und konsequent in die Zukunft investieren können.
Vorstände Anton Bodner und Christian Wörister
Zahlen stiegen enorm
Die erfreulichen Zahlen: 1,42 Mio. Erstzutritte wurden im Winter verzeichnet. Im Sommer waren es mehr als 300.000 Gäste. Die Entwicklung spiegelt sich im Umsatz wider: Mit 72 Mio. Euro übertraf man erstmals die 70 Mio. Euro-Marke. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Überschuss von rund 2,5 Mio. Euro abgeschlossen. „Die Entwicklung zeigt, dass wir auch in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld wachsen und konsequent in die Zukunft investieren können“, betonten die Vorstände Anton Bodner und Christian Wörister.
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