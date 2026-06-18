KitzSki verzeichnete Plus bei Gästen und Umsatz

Zahlen stiegen enorm

Die erfreulichen Zahlen: 1,42 Mio. Erstzutritte wurden im Winter verzeichnet. Im Sommer waren es mehr als 300.000 Gäste. Die Entwicklung spiegelt sich im Umsatz wider: Mit 72 Mio. Euro übertraf man erstmals die 70 Mio. Euro-Marke. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Überschuss von rund 2,5 Mio. Euro abgeschlossen. „Die Entwicklung zeigt, dass wir auch in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld wachsen und konsequent in die Zukunft investieren können“, betonten die Vorstände Anton Bodner und Christian Wörister.