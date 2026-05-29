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Kapfenberg wird zur kochenden WM-Arena

Sport-Mix
29.05.2026 12:13
Der Kapfenberger Hauptplatz wurde schon bei der EURO 2024 gefühlt zum „Fu0ballstadion“.
Der Kapfenberger Hauptplatz wurde schon bei der EURO 2024 gefühlt zum „Fu0ballstadion“.(Bild: Tiqa)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Das Fußballfieber vor der WM steigt von Tag zu Tag. Weil die WM-Stadien in den USA, Kanada und Mexiko doch ein bisserl weit entfernt sind, feiern wir von der „Krone“ mit Ihnen auch bei uns zu Hause in der Steiermark. Etwa gemeinsam mit unseren Partnern von TIQA und Innofreight auf dem Hauptplatz in Kapfenberg beim Public Viewing gegen Argentinien!

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Montag, 22. Juni, Österreich gegen Argentinien, Marko Arnautovic gegen Lionel Messi! Der absolute Kracher in der WM-Gruppe J gegen den dreifachen Weltmeister bekommt auf dem Hauptplatz in Kapfenberg beim Public Viewing in der „Krone“-Fanzone on tour (Einlass ab 17 Uhr) einen mehr als würdigen Rahmen! Bereits bei der EURO 2024 mutierte der Hauptplatz der Böhlerstadt zum pulsierenden Fußball-Hexenkessel mit an die 2500 Fans.

„Ich freue mich wirklich sehr, dass wir dieses besondere Spiel gemeinsam am Kapfenberger Hauptplatz erleben können“, sagt Kapfenbergs Bürgermeister Matthäus Bachernegg. „Österreich gegen Argentinien, noch dazu bei einer Weltmeisterschaft, das ist für viele Fußballfans ein echtes Highlight. Genau für solche Momente ist unser Hauptplatz da!“

Alfred Markus („Krone“-Verkaufsleiter Steiermark), Innocube-Eigentümer Peter Wanek-Pusset, ...
Alfred Markus („Krone“-Verkaufsleiter Steiermark), Innocube-Eigentümer Peter Wanek-Pusset, Bürgermeister Matthäus Bachernegg und Christoph Wegscheider (TIQA, von links) freuen sich auf einen tollen Fußballabend in Kapfenberg.(Bild: Tiqa)
Zitat Icon

Als ich noch ein kleiner Bub war, habe ich schon mitgefiebert, danach natürlich bei Cordoba und dem Tor von Hans Krankl. Jetzt ist es endlich wieder so weit!

Peter Wanek-Pusset, Innocube

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Fußballshow mit Rahmenprogramm 
Zu den rund 40 Millionen Tonnen Gütern, die Bahnlogistiker Innofreight jedes Jahr europaweit auf der Schiene bewegt, kommt nun eine ganz besondere Fracht dazu: der Fußball! Am 22. Juni bringt Innofreight den amtierenden Weltmeister Argentinien und das mit Spannung erwartete WM-Comeback unseres Nationalteams live nach Kapfenberg. Neben der größten Leinwand in HD-Qualität wartet auf die Besucher ein buntes Rahmenprogramm, wenn etwa die Band „Grossegger 3“ aufspielt oder das Kapfenberger Nachwuchsmodell auf der großen Bühne präsentiert wird.

Das Sammelfieber ist längst ausgebrochen – in den steirischen Fanzonen kann getauscht werden!
Das Sammelfieber ist längst ausgebrochen – in den steirischen Fanzonen kann getauscht werden!(Bild: EPA/LAURENT GILLIERON)

Panini-Börse
Ein weiterer Grund, sich die Public Viewings der „Krone“-Fanzone on tour nicht entgehen zu lassen, ist unsere Panini-Tauschbörse. Das große Sammeln und Picken der Abziehbilder der Fußballstars hat längst begonnen, die „Doppelten“ häufen sich. Bringen Sie Ihr Album und Ihre überschüssigen Pickerl mit zu den Public Viewings, beim jeweiligen „Krone“-Stand wird eine Tauschzone eingerichtet.

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