Kapfenberg wird zur kochenden WM-Arena

Das Fußballfieber vor der WM steigt von Tag zu Tag. Weil die WM-Stadien in den USA, Kanada und Mexiko doch ein bisserl weit entfernt sind, feiern wir von der „Krone“ mit Ihnen auch bei uns zu Hause in der Steiermark. Etwa gemeinsam mit unseren Partnern von TIQA und Innofreight auf dem Hauptplatz in Kapfenberg beim Public Viewing gegen Argentinien!