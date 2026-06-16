2026 World Cup LIVE UPDATES
LIVE: Can Senegal Hold Its Own Against France?
The first match in Group I of the 2026 World Cup: World Cup runner-up France faces Africa Cup of Nations runner-up Senegal. We’re covering the game live (see below). The score is currently 0–0!
Here’s the LIVE TICKER:
Kylian Mbappé, along with World Player of the Year Ousmane Dembelé and Michael Olise, are expected to reinforce France’s status as favorites and leave the Senegalese reeling. The goal is to give head coach Didier Deschamps—who is stepping down after the tournament—a successful World Cup opener.
“Because he loves to win!”
“The best way to pay tribute to him is to win the World Cup. Because he loves to win. That’s why we’ll make sure he experiences the best World Cup of all time,” Mbappé promised. However, the 1-2 friendly loss to Ivory Coast in early June should serve as a warning to “Les Bleus” to let humility, not arrogance, prevail.
Senegal’s Offense Led by Sadio Mané
Senegal, meanwhile, is looking to repeat its 2002 upset, when the West Africans defeated the reigning French World Cup champions 1–0 in their opening match. The star-studded offense led by Sadio Mané is capable of great things. Moreover, after the disaster surrounding the revoked Africa Cup of Nations title, coach Pape Thiaw’s team is now looking to make positive headlines.
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