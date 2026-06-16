LIVE: Can Senegal Hold Its Own Against France?

Senegal’s Offense Led by Sadio Mané

Senegal, meanwhile, is looking to repeat its 2002 upset, when the West Africans defeated the reigning French World Cup champions 1–0 in their opening match. The star-studded offense led by Sadio Mané is capable of great things. Moreover, after the disaster surrounding the revoked Africa Cup of Nations title, coach Pape Thiaw’s team is now looking to make positive headlines.