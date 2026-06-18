Rauschende Sommernacht im Marchfeld

Das Schloss Hof im Marchfeld ist am Samstag, den 20. Juni, Schauplatz für die „Sommernacht der Marchfelder“.
Eine rauschende Ballnacht ist garantiert, wenn zu diesem Sommer-Highlight nach Schloss Hof gebeten wird! Musikalisch begrüßt werden die Ballbesucher vom Musikverein Engelhartsstetten. Das Eröffnungskomitee, bestehend aus Jungdamen und Jungherren aus dem Marchfeld, und der traditionelle Einmarsch der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sorgen für einen glanzvollen Beginn. Von der Tanzgruppe About:Dance gibt es eine spektakuläre Showeinlage.
Für beste Unterhaltung bis in den Morgen ist gesorgt! Ob in der ORF Radio NÖ-Balldisco, bei der beliebten Publikumsquadrille im Logensaal zu den Klängen der Philharmonie Marchfeld, The Big Bang, Austria Swingtett und der Partyband Showtime – für jeden Musikgeschmack gibt es das richtige Angebot. Um Mitternacht schimmert der Nachthimmel wieder im traditionellen Feuerwerk.
Die attraktiven Ballspenden belohnen die Gäste und hinterlassen bleibende Eindrücke an einen wunderschönen Abend.
Auch kulinarisch werden die Ballgäste verwöhnt – es gibt pikante und süße Köstlichkeiten für jeden Gaumen und auch die Palette an Cocktails, Weinen, Bierspezialitäten und natürlich alkoholfreien Getränken ist außergewöhnlich.
Für spannende Unterhaltung sorgt auch die „Marchfeld Tombola“. Traditionellerweise stellen sich bildende Künstler in den Dienst der guten Sache und spenden ausgewählte Werke ihres künstlerischen Schaffens. Mit dabei ist diesmal auch Gottfried „LAF“ Wurm aus Lassee.
Der Reinerlös der Ballnacht kommt dem Sozialhilfefonds „Solidarität.Marchfeld“ zugute, der Menschen in Not sowie gemeinnützige Organisationen unterstützt. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn und Eröffnung ist um 20.30 Uhr.
Alle Infos zur „Sommernacht der Marchfelder“ finden Sie unter www.balldermarchfelder.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.