Rauschende Sommernacht im Marchfeld

Eine rauschende Ballnacht ist garantiert, wenn zu diesem Sommer-Highlight nach Schloss Hof gebeten wird! Musikalisch begrüßt werden die Ballbesucher vom Musikverein Engelhartsstetten. Das Eröffnungskomitee, bestehend aus Jungdamen und Jungherren aus dem Marchfeld, und der traditionelle Einmarsch der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sorgen für einen glanzvollen Beginn. Von der Tanzgruppe About:Dance gibt es eine spektakuläre Showeinlage.