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Rauschende Sommernacht im Marchfeld

Niederösterreich
18.06.2026 15:30
Die Jungdamen und Jungherren freuen sich auf Ihren Besuch
Die Jungdamen und Jungherren freuen sich auf Ihren Besuch(Bild: Harald Parth)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Das Schloss Hof im Marchfeld ist am Samstag, den 20. Juni, Schauplatz für die „Sommernacht der Marchfelder“.

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Eine rauschende Ballnacht ist garantiert, wenn zu diesem Sommer-Highlight nach Schloss Hof gebeten wird! Musikalisch begrüßt werden die Ballbesucher vom Musikverein Engelhartsstetten. Das Eröffnungskomitee, bestehend aus Jungdamen und Jungherren aus dem Marchfeld, und der traditionelle Einmarsch der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sorgen für einen glanzvollen Beginn. Von der Tanzgruppe About:Dance gibt es eine spektakuläre Showeinlage.

Für beste Unterhaltung bis in den Morgen ist gesorgt! Ob in der ORF Radio NÖ-Balldisco, bei der beliebten Publikumsquadrille im Logensaal zu den Klängen der Philharmonie Marchfeld, The Big Bang, Austria Swingtett und der Partyband Showtime – für jeden Musikgeschmack gibt es das richtige Angebot. Um Mitternacht schimmert der Nachthimmel wieder im traditionellen Feuerwerk.

Tanzvergnügen pur!
Tanzvergnügen pur!(Bild: Katharina Schiffl)

Die attraktiven Ballspenden belohnen die Gäste und hinterlassen bleibende Eindrücke an einen wunderschönen Abend.

Auch kulinarisch werden die Ballgäste verwöhnt – es gibt pikante und süße Köstlichkeiten für jeden Gaumen und auch die Palette an Cocktails, Weinen, Bierspezialitäten und natürlich alkoholfreien Getränken ist außergewöhnlich.

Für spannende Unterhaltung sorgt auch die „Marchfeld Tombola“. Traditionellerweise stellen sich bildende Künstler in den Dienst der guten Sache und spenden ausgewählte Werke ihres künstlerischen Schaffens. Mit dabei ist diesmal auch Gottfried „LAF“ Wurm aus Lassee. 

Ein würdiger Rahmen für einen glanzvollen Abend
Ein würdiger Rahmen für einen glanzvollen Abend(Bild: Katharina Schiffl)

Der Reinerlös der Ballnacht kommt dem Sozialhilfefonds „Solidarität.Marchfeld“ zugute, der Menschen in Not sowie gemeinnützige Organisationen unterstützt. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn und Eröffnung ist um 20.30 Uhr. 

Alle Infos zur „Sommernacht der Marchfelder“ finden Sie unter www.balldermarchfelder.at

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