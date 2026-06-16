Schwarzenegger, gekündigter Lehrling und Hitze

Arnold Schwarzenegger in Wien: Im Rahmen des „Austria World Summits“ traf er gestern auf Jesus-Biker. UND: Ein Salzburger Lehrling reist ohne genehmigten Urlaub in den Kosovo und kehrt verspätet zurück. Der Betrieb zieht die Konsequenzen und entlässt ihn – nun hat er auch vor Gericht endgültig verloren. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“.