Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone zu Mittag“

Schwarzenegger, gekündigter Lehrling und Hitze

krone.tv
16.06.2026 14:43
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Arnold Schwarzenegger in Wien: Im Rahmen des „Austria World Summits“ traf er gestern auf Jesus-Biker. UND: Ein Salzburger Lehrling reist ohne genehmigten Urlaub in den Kosovo und kehrt verspätet zurück. Der Betrieb zieht die Konsequenzen und entlässt ihn – nun hat er auch vor Gericht endgültig verloren. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“.

0 Kommentare
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
krone.tv
16.06.2026 14:43
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
143.149 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Ausland
Banden-Terror in Jesolo: „Weg mit dem Abschaum“
110.576 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Handy-Kamera läuft meistens mit, die Videos landen im Netz, um die Opfer noch zusätzlich zu ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
103.307 mal gelesen
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1501 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1223 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
1105 mal kommentiert
Newsletter
Mehr krone.tv
Pläne und Programm
Alles startklar für den Olympic Day am 20. Juni
Starke Partner
Wir bewegen Oberösterreich zum Olympic Day
Olympia-Outfits & mehr
Original Kollektion der Olympischen Spiele sichern
Alle Infos zum Event
Willkommen beim Olympic Day 2024 in Linz
Zur Registrierung
Hier geht’s zur Anmeldung für alle Schulen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf