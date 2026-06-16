Früh übt sich: Schüler schnupperten in Berufswelt

Was soll ich werden? Bei der dritten AK-Kids-Messe lernen Kinder bereits in jungen Jahren die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in Niederösterreich kennen.
Welcher Beruf passt zu mir? Dieser Frage gingen 2300 Schüler bei der Berufsorientierungsmesse „AK-Kids: Berufe zum Angreifen“ in den Kasematten in Wiener Neustadt nach. Zwei Tage lang konnten sie in die verschiedensten Berufe hineinschnuppern
1900 Berufe locken
Zahlreiche Unternehmen, Schulen und Institutionen präsentierten dabei ihre Ausbildungsangebote. Das praktische Ausprobieren stand im Vordergrund: Kinder konnten Materialien, Werkzeuge und Maschinen kennenlernen und so erste Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen. Vielen sei gar nicht bewusst, wie vielfältig die Berufswelt ist. In Niederösterreich gebe es rund 1900 Berufe und 220 Lehrberufe.
„Gleichzeitig zeigen die aktuellen Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit, wie entscheidend eine fundierte Ausbildung ist: 2025 verfügten 48 Prozent der jungen Jobsuchenden nur über einen Pflichtschulabschluss“, betont der Leiter des AMS-Wiener Neustadt Harald Nagl.
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