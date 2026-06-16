Früh übt sich: Schüler schnupperten in Berufswelt

1900 Berufe locken

Zahlreiche Unternehmen, Schulen und Institutionen präsentierten dabei ihre Ausbildungsangebote. Das praktische Ausprobieren stand im Vordergrund: Kinder konnten Materialien, Werkzeuge und Maschinen kennenlernen und so erste Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen. Vielen sei gar nicht bewusst, wie vielfältig die Berufswelt ist. In Niederösterreich gebe es rund 1900 Berufe und 220 Lehrberufe.