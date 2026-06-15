„Feuerwehr-Einsatz“ an vorderster Flammen-Front

Ebenso stark im Fokus standen Drohnen, die in Echtzeit Bilder von Brandherden liefern und Roboter. Von diesen Entwicklungen zeigt sich St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler überzeugt: „Ich bin bei vielen kniffligen Situationen Einsatzleiter und froh, wenn ich in Zukunft einen Roboter hineinschicken kann und keine Menschen hineinschicken muss, wenn es lebensgefährlich wird.“