Gewappnet zum „Nachzipf“ – Tipps vom Schulratgeber

In einem guten Monat startet die Schule wieder. Für all jene Schülerinnen und Schüler (Anm. rund 4000 in Tirol), die eine oder zwei Wiederholungsprüfungen zu Schulbeginn (ab 9. September) machen müssen, um das abgelaufene Schuljahr positiv abzuschließen, ist jetzt auch die Zeit gekommen, mit gezieltem Lernen zu beginnen.