„Krone“-Schulratgeber hilft Schülern und Eltern

In letzter Zeit kam die Diskussion über die Abschaffung der Matura wieder auf. Was halten Sie davon?

Die Abschaffung halte ich für sehr problematisch, weil die Matura eine internationale Zertifizierungsprüfung ist. Es wäre schade, wenn man sich diese Zertifizierungsqualität und Einstufung im europäischen Raum versagen würde. Was ich aber finde ist, dass man die Matura weiterentwickeln müsste in Richtung mehr Eigenständigkeit und mehr Lebensbezug. Es geht ja nicht darum, dass man theoretisches Wissen anstrebt, sondern man versucht in diesen vier oder fünf Jahren bis zur Matura, Vertrauen in das eigene Denken und die eigene Lösungskraft zu gewinnen, sodass diese Zertifizierungsprüfung dann eigentlich so etwas wie ein Meisterstück ist.