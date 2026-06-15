Bei Revisionsarbeiten an Schlepplift verletzt

Am Sonntag gegen 13.10 Uhr führten Arbeiter Revisionsarbeiten an einem Schlepplift im Zillertal durch. Dabei fuhren sie in einem speziellen Wagen von Liftstütze zu Liftstütze, bei den einzelnen Stützen sicherten sie sich mit einem Gurtsystem und verständigten die Liftbediensteten, welche den Lift wieder einschalteten.