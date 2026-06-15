Bei Revisionsarbeiten an Schlepplift verletzt

Weil sie mit ihrem Sicherungsgurt noch an der Liftstütze hing, wurde am Sonntag eine Deutsche (32) bei Wartungsarbeiten in Tirol aus dem Arbeitswagen gezogen, als der Schlepplift wieder anfuhr. Die Frau wurde verletzt.
Am Sonntag gegen 13.10 Uhr führten Arbeiter Revisionsarbeiten an einem Schlepplift im Zillertal durch. Dabei fuhren sie in einem speziellen Wagen von Liftstütze zu Liftstütze, bei den einzelnen Stützen sicherten sie sich mit einem Gurtsystem und verständigten die Liftbediensteten, welche den Lift wieder einschalteten.
Frau wurde aus Wagen gezogen
„Aus bislang ungeklärter Ursache war eine 32-jährige Deutsche weiterhin mit ihrem Gurtsystem an der Stütze gesichert, wodurch sie aus dem Wagen gezogen wurde und in ihrer Sicherung hängen blieb“, heißt es von Seiten der Polizei in Mayrhofen.
Die 32-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt, Arbeitskollegen leisteten Erste Hilfe vor Ort, anschließend wurde sie mit dem Notarzthubschrauber Heli4 ins Krankenhaus geflogen.
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