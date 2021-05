Der märchenhafte Aufstieg der Vanessa Nußbaumer

Zum Glück fuhr die Bregenzerwälderin weiter, denn seit Jänner 2020 geht es steil bergauf. „Mit den Rängen fünf und elf bei den Europacupabfahrten in St. Anton ging mir der Knopf auf“, erinnert sich Nußbaumer. Als Siebente der Abfahrtseuropacupwertung der Saison 2019/20 schaffte sie schließlich den Sprung in den ÖSV-B-Kader. Ein Ergebnis, das sie im vergangenen Winter als Gesamtdritte nochmals toppen und sich damit auch den Aufstieg in den A-Kader sowie ein Fix-Ticket für die nächste Weltcupsaison sichern konnte. Klar, dass da auch die Erwartungen wachsen. „Ich möchte die ersten Weltcuppunkte, Platzierungen in den Top-20“, erklärt Nußbaumer selbstbewusst.