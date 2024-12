ÖSV-Lady nach Beinbruch vor Abfahrtscomeback

„Jetzt kribbelt es schon bei mir“, gesteht Vanessa Nußbaumer, die beim Training für die Europacupabfahrten in St. Moritz (Sz) am Mittwoch erstmals seit ihrem bösen Sturz im vorigen November wieder in der Startliste eines FIS-Events aufscheint. „Besonders darum, weil es in den letzten Wochen dann doch sehr schnell gegangen ist.“ Das war in den Monaten zuvor nicht immer der Fall.