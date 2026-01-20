Karriereende war ein Thema

„Das ist ein sehr emotionaler Moment für mich“, gestand „Nessi“, die zwei Saisonen lang kein Rennen bestreiten konnte. „Ich hatte es mir eigentlich leichter vorgestellt, wieder zurückzukommen. Weil ich ja wusste, dass ich es kann. Aber das alles im Rennmodus auf den Punkt zu bringen, ist dann doch nochmals etwas anderes gewesen und hat ein bisschen gedauert.“ In St. Anton gab die Head-Pilotin auch offen zu, dass das Karriereende ein Thema war. „Irgendwann fragt man sich schon, ob es mit dieser Verletzung überhaupt noch mal geht. Oder ob sie nicht doch zu schwer war.“