Waldkäuzchen „Pico“ gerettet und aufgepäppelt

Als „Pico“ – so wurde das Vögelchen von den Pflegern getauft – in der Station ankam, war er bereits stark geschwächt und noch nicht flugfähig. Vermutlich wurde er von seinen Eltern nicht ausreichend versorgt. „Er saß an einer gefährlichen Stelle und konnte sich nicht mehr selbst in Sicherheit bringen“, erklärt Stationsleiter Hans Frey.