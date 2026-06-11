Waldkäuzchen „Pico“ gerettet und aufgepäppelt

Ein Spaziergänger entdeckte in Marchegg ein stark geschwächtes Waldkauzbaby und brachte es in die von Vier Pfoten geführte Eulen- und Greifvogelstation Haringsee, Bezirk Gänserndorf. Dort wird das kleine Käuzchen nun auf sein Leben in der Natur vorbereitet.
Als „Pico“ – so wurde das Vögelchen von den Pflegern getauft – in der Station ankam, war er bereits stark geschwächt und noch nicht flugfähig. Vermutlich wurde er von seinen Eltern nicht ausreichend versorgt. „Er saß an einer gefährlichen Stelle und konnte sich nicht mehr selbst in Sicherheit bringen“, erklärt Stationsleiter Hans Frey.
Erste erfolgreiche Flugversuche in der Voliere
Dank der Betreuung durch das EGS-Team macht der kleine Patient aber rasch Fortschritte. Mittlerweile trainiert er bereits seine Flugkünste und erreicht in der Voliere schon selbstständig die ersten Sitzstangen.
Nachdem er von uns aufgepäppelt wurde, lernt er auch schon fleißig das Fliegen – er kann bereits die Sitzstangen in der Voliere fliegend erreichen.
Hans Frey. Leiter der EGS Haringsee
Für „Pico“ stehen die Chancen gut: Wenn seine Entwicklung weiter so positiv verläuft, darf er schon bald dorthin zurückkehren, wo er hingehört – in die freie Natur.
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