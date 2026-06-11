First photo from the U.S.
On crutches! World Cup unlucky charm Baumgartner is here
Christoph Baumgartner is here! The ÖFB’s unlucky player, who is currently on crutches, is supporting his teammates at the World Cup in the USA, Mexico, and Canada.
“Touchdown in Santa Barbara,” the ÖFB posted on social media Thursday morning. Christoph Baumgartner has landed in the U.S.—on crutches and with a smile on his face.
In the coming weeks, he will undergo rehab at the national team’s World Cup camp in California. The injured forward traveled there to work on his comeback.
Long forced break
Baumgartner suffered a serious thigh injury on June 1 while warming up for Austria’s World Cup warm-up match against Tunisia (1-0). It is a serious injury that will require at least several months of rest. Baumgartner will thus miss not only the start of the season with Leipzig but also the first ÖFB international matches following the World Cup in late September in the Nations League.
Ljubicic steps in
Dejan Ljubicic was added to the World Cup squad by head coach Ralf Rangnick on Wednesday. The Schalke player takes Baumgartner’s place. Ljubicic played his ninth and, to date, last international match in September 2023 in a 1-1 home draw against Moldova.
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