Die kleine Botin lernt jetzt fliegen

Im Alltag versuche ich, alles im Griff zu haben. Ich organisiere, löse Probleme, denke voraus, handle. In unserer Rolle als Eltern entwickeln wir dabei erstaunliche Fähigkeiten. Dort oben in der Luft funktionierte das nicht! Man kann weder den Wind beeinflussen noch die Thermik abschätzen. Ich musste hoch oben akzeptieren, dass manche Dinge nicht kontrolliert, sondern nur erlebt werden können. Jetzt mit etwas Abstand zum Erlebnis, nehme ich wichtige Impulse für meinen durchgetakteten Alltag mit: Nicht jeder Umstand muss sofort geklärt werden, nicht jede Entscheidung braucht Gewissheit im Vorfeld und keine Herausforderung wird leichter, nur weil wir versuchen zu lenken. Und Loslassen bedeutet, annehmen was ist und dass Vertrauen stärker sein darf als Kontrolle.