Die kleine Botin lernt jetzt fliegen

Was ein Abenteuer-Ausflug mit meinem Alltag als Mama zu tun hat und was ich dabei über mich gelernt habe. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Manchmal liefert das Leben seine Lektionen auf unerwarteten Wegen. In meinem Fall waren es „luftige“ Learnings, die an einem bunten Schirm hingen. Ich habe zum ersten Mal einen Paragleit-Tandemflug gemacht. Schon beim Start wurde klar, hier gelten klare Regeln. Wer fliegen will, muss volle Kraft den Hügel hinunter laufen und sobald die Füße den Boden verlassen, gibt es kein Zurück mehr.
Ich gebe zu, die Aussicht war atemberaubend, die Landschaft war schön, der See und die Welt unten plötzlich sehr klein. So ganz genießen konnte ich es nicht, weil mir klar war, dass ich keinerlei Kontrolle über die kommende Zeit haben werde.
Im Alltag versuche ich, alles im Griff zu haben. Ich organisiere, löse Probleme, denke voraus, handle. In unserer Rolle als Eltern entwickeln wir dabei erstaunliche Fähigkeiten. Dort oben in der Luft funktionierte das nicht! Man kann weder den Wind beeinflussen noch die Thermik abschätzen. Ich musste hoch oben akzeptieren, dass manche Dinge nicht kontrolliert, sondern nur erlebt werden können. Jetzt mit etwas Abstand zum Erlebnis, nehme ich wichtige Impulse für meinen durchgetakteten Alltag mit: Nicht jeder Umstand muss sofort geklärt werden, nicht jede Entscheidung braucht Gewissheit im Vorfeld und keine Herausforderung wird leichter, nur weil wir versuchen zu lenken. Und Loslassen bedeutet, annehmen was ist und dass Vertrauen stärker sein darf als Kontrolle.
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